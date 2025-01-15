Минздрав РФ: трое россиян, пострадавших в авиакатастрофе под Актау, остаются в больницах

Фото: ТАСС/МЧС Казахстана

Трое пострадавших в авиакатастрофе под Актау все еще остаются в столичных больницах, рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"В стационарах федеральных центров и больниц Москвы остаются трое россиян, пострадавших в авиакатастрофе самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане, врачи оценивают их состояние как среднетяжелое с благоприятным прогнозом", – цитирует его РИА Новости.

Кузнецов добавил, что еще шесть россиян, в том числе ребенок, были выписаны из больниц под наблюдение медиков в связи с улучшением состояния здоровья.

Летевший из Баку в Грозный самолет азербайджанских авиалиний потерпел крушение в ходе аварийной посадки 25 декабря 2024 года в трех километрах от казахстанского города Актау. На борту были 67 человек, включая пятерых членов экипажа.

В результате 38 человек погибли, 29 выжили, получив различные ранения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет стал неуправляемым из-за средств радиоэлектронной борьбы, а потом получил повреждения из-за обстрела с земли.

