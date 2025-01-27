Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 08:30

Происшествия

Новости регионов: в Анапе применили новый способ очистки гальки от мазута

Новости регионов: в Анапе применили новый способ очистки гальки от мазута

Новости регионов: более 60 тыс человек остались без света из-за пожара в Ингушетии

Пожарный поезд привлечен к тушению сильного пожара в Петрозаводске

Сильный пожар произошел в Петрозаводске

Новости мира: в Белоруссии проходит основной день голосования на выборах президента

Новости регионов: подозреваемого в поджоге трех ресторанов задержали в Краснодаре

Новости мира: молния ударила в самолет в аэропорту Сан-Паулу

ДТП произошло на Симферопольском шоссе в Москве

Новости регионов: пожар в жилом доме произошел в Новосибирске

Россиянке, попавшей в ДТП в Таиланде, потребовалась донорская кровь

В Анапе для очистки гальки от мазута начали использовать полипропиленовые сети. Грунт заворачивают, опускают в воду. Галька отмывается, а мазут остается на сетях, которые затем утилизируют.

В Сочи за беспорядки возле концертного зала задержали 20 подростков. Молодые зрители, пришедшие на концерт блогера Ivan Zolo, устроили скандал из-за его отмены после анонимного сообщения о минировании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияэкологиярегионывидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика