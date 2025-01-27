Новости регионов: в Анапе применили новый способ очистки гальки от мазута

В Анапе для очистки гальки от мазута начали использовать полипропиленовые сети. Грунт заворачивают, опускают в воду. Галька отмывается, а мазут остается на сетях, которые затем утилизируют.

В Сочи за беспорядки возле концертного зала задержали 20 подростков. Молодые зрители, пришедшие на концерт блогера Ivan Zolo, устроили скандал из-за его отмены после анонимного сообщения о минировании.

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