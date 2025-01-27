Пять автомобилей каршеринга столкнулись на востоке Москвы

Фото: 123RF/bilanol

Пять автомобилей столкнулись на Измайловском шоссе на востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД РФ. Все попавшие в ДТП авто – каршеринговые, подчеркнул источник в правоохранительных органах в беседе со СМИ.

Авария произошла неподалеку от дома 44 по Измайловскому шоссе, отметили в министерстве. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. В результате никто не пострадал.

Серьезных затруднений и перекрытий из-за дорожного инцидента не было, уточнили в пресс-службе ЦОДД. По данным ведомства, авария произошла возле дома 33 на Кирпичной улице.

Ранее три автомобиля попали в ДТП на Ленинградском шоссе, в районе пересечения с МКАД. Из-за этого отмечались затруднения при движении в сторону центра Москвы. Позже движение было восстановлено.

