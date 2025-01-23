Движение на ТТК в районе Лефортовского тоннеля восстановлено после аварии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе Лефортовского тоннеля восстановлено после аварии. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Информация о возможных пострадавших в результате ДТП не приводится.

Вечером 23 января на этом участке опрокинулся автомобиль. На место сразу же прибыли оперативные службы столицы. Из-за инцидента движение на этом участке было временно затруднено на два километра.

Еще одна авария произошла незадолго до этого на Варшавском шоссе. Там столкнулись четыре автомобиля. В районе ДТП движение также было временно затруднено на три километра, позже его восстановили.