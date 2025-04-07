Кабмин РФ заявил о необходимости доработки проекта о запрете рекламы услуг тарологов

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В правительстве России заявили, что законопроект о запрете рекламы услуг тарологов нуждается в существенной доработке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию проекта отзыва кабмина.

В документе подчеркивается, что действующий закон "О рекламе" уже возлагает на рекламодателя ответственность за распространение недостоверной информации, которая содержится в рекламе услуг. Это требование применимо к любым ложным данным, в том числе к информации об услугах таролога, добавили в кабмине.

Кроме того, отмечается, что в законодательстве России, а также в самом законопроекте нет определения используемых понятий "эзотерические услуги" и "услуги таролога".

"Таким образом, проектируемые законопроектом требования допускают произвольное толкование, что приведет к существенным противоречиям в правоприменительной практике вплоть до невозможности исполнения таких требований", – говорится в документе.

Вместе с тем в кабмине РФ отметили, что реклама услуг тарологов может осуществляться с использованием нейтральных формулировок, которые не подпадают под положения законопроекта, что может помешать реализации заявленной цели инициативы.

О том, что в Госдуму будет внесен законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, ранее сообщила депутат ГД Нина Останина. Как отметила парламентарий, астрология, магия, энергетическое "лечение" и гадания не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и часто используются мошенниками.

Целью законопроекта является защита граждан от психологического и финансового ущерба. Опыт ЮАР, Индии и Китая подтверждает, что ограничение подобных практик снижает риски обмана, обратила внимание Останина.