Сезон летней навигации на Москве-реке завершится 14 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сезон летней речной навигации в столице может завершиться 14 ноября, заявил Агентству "Москва" глава ФГБУ "Канал имени Москвы" Олег Шахмарданов.

"В соответствии с распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта срок окончания навигации на Московском бассейне внутренних водных путей установлен 14 ноября 2025 года с возможностью продления до 17 ноября, в зависимости от решений этого ведомства", – сообщил он.

Ранее стало известно, что третий маршрут регулярного речного электротранспорта Новоспасский – ЗИЛ продлят до причала "Красные холмы". Маршрут включит в себя семь остановок. Плавучий причал привезут в Москву из Перми.

Кроме того, в следующем году в столицу поступят восемь новых электросудов. В результате их общее число в городе достигнет 39.