Трамваи начнут курсировать по Трифоновской улице в 2025 году

Старт движению трамваев по Трифоновской улице дадут в 2025 году. Строительные работы будут проводить в три этапа. Первый – от улицы Образцова до Октябрьского переулка – подходит к концу. Теперь новые рельсы и шпалы начнут укладывать на участке от Октябрьского переулка до Октябрьской улицы.

Работы на третьем участке – на улице Гиляровского с разворотным кольцом у Рижского вокзала – будут завершены в 2025 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

