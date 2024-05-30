Участок БКЛ закроют с 22 июня

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30 мая, 08:15

Транспорт

Трамваи начнут курсировать по Трифоновской улице в 2025 году

Трамваи начнут курсировать по Трифоновской улице в 2025 году

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Старт движению трамваев по Трифоновской улице дадут в 2025 году. Строительные работы будут проводить в три этапа. Первый – от улицы Образцова до Октябрьского переулка – подходит к концу. Теперь новые рельсы и шпалы начнут укладывать на участке от Октябрьского переулка до Октябрьской улицы.

Работы на третьем участке – на улице Гиляровского с разворотным кольцом у Рижского вокзала – будут завершены в 2025 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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