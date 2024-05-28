Участок БКЛ закроют с 22 июня

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28 мая, 10:40

Город

"Город без окраин": Рязанский район

"Город без окраин": Рязанский район

Педиатр Депздрава Османов рассказал, как изменилось оказание детской медпомощи в Москве

Три из пяти участков трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершены

Собянин: трасса из Солнцева до Варшавского шоссе откроется в 2026 году

Российский интернет-форум стартовал 27 мая в Москве

"Это Москва. Строительство": храм святых мучеников Анатолия и Протолеона

"Мой район. Новости": эстакада через Варшавское шоссе в Москве готова на 70%

Новые направления занятий открылись в проекте "Московское долголетие"

Дептранс Москвы рассказал о ситуации на дорогах 28 мая

Собянин: в июне в Москве пройдет цикл мероприятий для собак и их владельцев

В Рязанском районе Москвы в советский период находились крупнейшие заводы и фабрики страны. Местная жительница Вера Тишкина помнит те времена, когда вместо городских зданий стояли деревянные домики и бараки.

Почему в Рязанском районе находится памятник в честь победы в Отечественной войне 1812 года? Где можно увидеть лучший столичный мюзикл "Дубровский"? И как железная дорога помогла дать названия улицам Рязанского района?

Подробности – в программе "Город без окраин".

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Программа: Город без окраин
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