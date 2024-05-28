"Город без окраин": Рязанский район

В Рязанском районе Москвы в советский период находились крупнейшие заводы и фабрики страны. Местная жительница Вера Тишкина помнит те времена, когда вместо городских зданий стояли деревянные домики и бараки.

Почему в Рязанском районе находится памятник в честь победы в Отечественной войне 1812 года? Где можно увидеть лучший столичный мюзикл "Дубровский"? И как железная дорога помогла дать названия улицам Рязанского района?

Подробности – в программе "Город без окраин".