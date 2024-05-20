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20 мая, 19:45

Технологии

Конференция МТС True Tech Day прошла 17 мая в Москве

Конференция МТС True Tech Day прошла 17 мая в Москве

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Топ-менеджеры крупных компаний рассказали о новых актуальных языках программирования и о том, как обеспечить кибербезопасность. Они выступили на масштабной ИТ-конференции для опытных и начинающих специалистов отрасли МТС True Tech Day.

Компания объединила на площадке около 4 тысяч участников. Более 50 ведущих экспертов выступили с докладами на самые актуальные темы ИТ-сферы. Своим опытом также поделились ректоры и проректоры вузов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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