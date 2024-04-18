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Новости

18 апреля, 23:15

Новости

Собянин: преподавателей московских колледжей начали обучать ИТ

Собянин: преподавателей московских колледжей начали обучать ИТ

Новости часа: около 200 поликлиник реконструировали в столице

Новости часа: Москва и Сбер будут вместе заниматься разработкой ИИ

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Собянин: преподавателей московских колледжей начали обучать ИТ

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Собянин: на средства от реализации зеленых облигаций построено 48 км линий метро

Преподаватели московских колледжей учатся использовать в работе искусственный интеллект (ИИ). Сергей Собянин и президент, председатель правления Сбера Герман Греф подписали соглашение о совместных исследованиях и разработках новых технологий.

Обучение преподавателей проходит на базе проекта "Школа 21". На занятиях они создают интерактивные уроки, а также разрабатывают бизнес-кейсы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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