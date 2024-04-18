Собянин: преподавателей московских колледжей начали обучать ИТ

Преподаватели московских колледжей учатся использовать в работе искусственный интеллект (ИИ). Сергей Собянин и президент, председатель правления Сбера Герман Греф подписали соглашение о совместных исследованиях и разработках новых технологий.

Обучение преподавателей проходит на базе проекта "Школа 21". На занятиях они создают интерактивные уроки, а также разрабатывают бизнес-кейсы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.