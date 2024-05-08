"Доктор 24": врач рассказал об отличиях медицинских чат-ботов и нейросетей

Насколько безопасны нейросети, которые ставят диагнозы в интернете? Стоит ли доверять ботам в мессенджерах, которые консультируют по вопросам здоровья?

Почему решения на основе ИИ, которые используют столичные врачи, безопасны? Где они применяются? Об этом – в программе "Доктор 24".



