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Новости

08 мая, 14:00

Город

"Доктор 24": врач рассказал об отличиях медицинских чат-ботов и нейросетей

"Доктор 24": врач рассказал об отличиях медицинских чат-ботов и нейросетей

Новости часа: офсетные контракты обеспечивают надежные поставки в медучреждения Москвы

В московских поликлиниках рассказали, как поменялись принципы оказания медпомощи

Ведущие Москвы FM анонсировали темы дня 8 мая

Мэр Москвы: благодаря офсетным контрактам построили и модернизировали 6 заводов

В кадровом центре Депздрава рассказали про обучение врачей по новому стандарту медпомощи

"Мой район. Новости": более 70 тыс пациентов получили помощь в больнице имени Вересаева

"Интервью": Алена Загребнева – о лечении ревматологических заболеваний в Москве

Новости часа: пять медучреждений Минздрава подключились к ЕМИАС

Собянин: к системе ЕМИАС планируется подключить несколько федеральных клиник

Насколько безопасны нейросети, которые ставят диагнозы в интернете? Стоит ли доверять ботам в мессенджерах, которые консультируют по вопросам здоровья?

Почему решения на основе ИИ, которые используют столичные врачи, безопасны? Где они применяются? Об этом – в программе "Доктор 24".

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Программа: Доктор 24
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