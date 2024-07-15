"Техно": в РФ разработан проект Федерального закона о расширении применения "ЭРА ГЛОНАСС"

Минтранс разработал проект Федерального закона о расширении применения системы "ЭРА ГЛОНАСС". К системе хотят подключить электросамокаты, а также легкие и сверхлегкие воздушные суда гражданской авиации.

Отмечается, что за первое полугодие 2024 года к системе уже подключилось порядка 900 тысяч автомобилей. Какие плюсы и минусы есть у системы "ЭРА ГЛОНАСС"?

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