15 июля, 12:45Технологии
"Техно": в РФ разработан проект Федерального закона о расширении применения "ЭРА ГЛОНАСС"
Минтранс разработал проект Федерального закона о расширении применения системы "ЭРА ГЛОНАСС". К системе хотят подключить электросамокаты, а также легкие и сверхлегкие воздушные суда гражданской авиации.
Отмечается, что за первое полугодие 2024 года к системе уже подключилось порядка 900 тысяч автомобилей. Какие плюсы и минусы есть у системы "ЭРА ГЛОНАСС"?
Подробнее – в программе "Техно".