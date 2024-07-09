Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июля, 15:45

Транспорт

"Техно": спрос на каршеринговые автомобили в России вырос на 20–30%

"Техно": спрос на каршеринговые автомобили в России вырос на 20–30%

Новости часа: 12,7 тыс жителей юга Москвы получили новые квартиры по реновации

Новости часа: Собянин рассказал, как цифровизация изменила столичное здравоохранение

Арендные зонты появились на трех станциях столичной подземки

"Техно": в столичном каршеринге установят датчики контроля скорости

Отечественные специалисты разработали дизайн для поездов ВСМ Москва – Санкт-Петербург

"Это Москва. Транспорт": об устройстве городских вокзалов

Расписание поездов на МЦД-3 изменится до 11 июля

Около 30 маршрутов транспорта будут ездить по пяти новым выделенным полосам в Москве

Городской вокзал "Печатники" принимает больше 3 тыс пассажиров в сутки

За год востребованность арендных автомобилей выросла в России на 20–30%, из-за чего каршеринговые операторы задумались над тем, чтобы сделать поездки еще безопаснее. Так, машины планируют оснастить датчиками контроля скорости, которые будут автоматически замедлять транспортные средства.

По словам замгендиректора по техническому регулированию ФГУП "НАМИ" Сергея Аникеева, замедляющими устройствами автомобили смогут оснащать как при производстве, так и в качестве дополнительного оборудования при внесении изменений в конструкцию. Подробнее – в программе "Техно".

Читайте также
Программа: ТЕХНО
транспорттехнологиивидеоМаксим Ефимцев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика