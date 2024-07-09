"Техно": спрос на каршеринговые автомобили в России вырос на 20–30%

За год востребованность арендных автомобилей выросла в России на 20–30%, из-за чего каршеринговые операторы задумались над тем, чтобы сделать поездки еще безопаснее. Так, машины планируют оснастить датчиками контроля скорости, которые будут автоматически замедлять транспортные средства.

По словам замгендиректора по техническому регулированию ФГУП "НАМИ" Сергея Аникеева, замедляющими устройствами автомобили смогут оснащать как при производстве, так и в качестве дополнительного оборудования при внесении изменений в конструкцию. Подробнее – в программе "Техно".

