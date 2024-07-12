Новый портал "Московский спорт" создан в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Новый портал "Московский спорт" создали для жителей столицы, которые любят спорт и активный образ жизни, рассказал замглавы департамента информационных технологий города Дмитрий Иванов.

Сервис позволит москвичам записываться на различные секции, а также выбирать и арендовывать удобные спортплощадки, подбирать квалифицированных тренеров для спортсменов любого возраста и искать информацию о спортивных событиях Москвы.

Кроме того, пользователи веб-портала получат возможность организовать тренировки в любой точке столицы и найти единомышленников, с которыми они смогут заниматься спортом.

Иванов напомнил, что до создания портала москвичам, которые хотели узнать подробности спортивной жизни города, приходилось искать информацию на сайтах организаций или в иных источниках. Теперь они смогут сделать это, воспользовавшись только одним ресурсом.

"В каждом разделе портала предусмотрена система фильтров, которая упрощает поиск информации. Например, задав радиус поиска, пользователь может посмотреть, какие бассейны или спортзалы есть рядом с его домом или местом работы, а с фильтром по виду спорта – подобрать площадку для конкретных тренировок. Помимо этого, у каждого зарегистрированного пользователя есть личный кабинет, где нужная информация всегда будет под рукой", – цитирует замглавы департамента портал мэра и правительства Москвы.

Войти на страницу веб-портала пользователи смогут без регистрации. Тем не менее для выбора услуг и создания собственных спортивных активностей им будет необходимо авторизоваться с помощью учетной записи mos.ru.

Зарегистрированный пользователь получит возможность сохранить в своем профиле личные данные. Так, он сможет указать интересующие его виды спорта, добавить в профиль членов семьи и просматривать календарь событий, в которых принимает участие. Вместе с тем в личном кабинете будут отображаться объекты, которые пользователь добавил в избранное.

Информация об услугах городских учреждений будет представлена в разделе "Спортобъекты". Здесь пользователи также смогут найти ближайшие площадки для тренировок и изучить подробную информацию о каждой из них.

В разделе "Тренеры" пользователи смогут выбрать профессионального инструктора, который сможет вести занятия по футболу, сквошу, боевым искусствам, теннису и прочим видам спорта. На странице каждого из них будет указан опыт работы, а также учреждение, в которых проводятся тренировки. Также в профиле будет упомянуто их образование, спортивные достижения и прочие данные.

В разделе "Услуги" на сайте будут представлены удобные площадки, подбор которых будет зависеть от интересов пользователя. Здесь же пользователи смогут записаться на тренировки.

Другим полезным разделом станет "Сообщество". В нем будут собраны интересные тренировки и спортивные активности, запланированные в разных точках столицы. Пользователи смогут присоединиться к ним или организовать собственное мероприятие. Раздел также позволит искать единомышленников, создавать команды для совместных тренировок и общаться в чате.

Данный портал интегрирован с городской системой лояльности "Миллион призов", то есть все бонусные баллы пользователей можно будет обменять на ценные подарки. Кроме того, создание сервиса послужило развитию спортивной культуры Москвы и популяризации активного образа жизни среди горожан.

Недавно возможность посетить занятия проектов "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные" стала более доступной для москвичей. Теперь бесплатные тренировки будут проводиться по 72 дополнительным адресам. Среди новых площадок для занятий спортом – 10 мест, где можно заняться фитнесом и игровыми видами спорта, такими как футбол, волейбол, баскетбол и бадминтон, 10 – для тренировок по ушу и 10 – для занятий бегом.

