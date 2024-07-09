Спортсмен Ягудин и депутат Семенников приняли участие в зарядке с жителями Ясенева

Фото: Ольга Нагорнова

Фигурист Алексей Ягудин и депутат Мосгордумы Александр Семенников приняли участие в зарядке с жителями Ясенева, сообщает Агентство "Москва".

Ягудин провел зарядку для жителей района в сквере между улицами Тарусской и Ясногорской. Спортсмена представил Семенников, который также принял участие в мероприятии: "Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити, четырехкратный чемпион мира. Икона стиля в фигурном катании!".

На зарядку собрались все, кто в это время был в сквере, жители тепло приветствовали спортсмена.

Путь к отличной форме по рецепту Алексея Ягудина начинается с хорошей разминки. Второй шаг на этом пути – плавная растяжка мышц: шпагаты во время зарядки исключаются. Серию основных упражнений с выпадами, наклонами и бегом на месте многократный чемпион мира усилил несколькими движениями из арсенала фигуристов.

"Уже совсем скоро, 23 августа, это прекрасно обустроенное общественное пространство официально станет сквером Олимпийских чемпионов", – сказал Семенников.

Также он от имени жителей района пригласил Алексея Ягудина на открытие сквера. Спортсмен принял приглашение.

В дни фестиваля "Лето в Москве" в городе развернулась большая спортивная программа, которая включает в себя самые разнообразные занятия от танцев до йоги.

Фестиваль "Лето в Москве" продлится до 8 сентября. На 600 площадках во всех округах столицы пройдет более 250 тысяч мероприятий.