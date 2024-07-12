Второй открытый чемпионат Москвы по кибатлетике пройдет осенью на ВДНХ

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Второй открытый чемпионат Москвы по кибатлетике пройдет с 10 по 12 сентября на ВДНХ. В него войдет тренировочный этап, двухдневные соревнования и церемония награждения. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Кристину Кострому.

Она рассказала, что первый открытый чемпионат Москвы по кибатлетике уже показал достижения людей с ограниченными возможностями здоровья, а также положил начало появлению новых команд из лучших инженеров, конструкторов и пилотов ассистивных устройств со всей России. Кроме того, в рамках соревнований пройдет выставка новых средств адаптации и реабилитации, что привлечет еще больше внимания к профильным производителям и их продукции, указала Кострома.

Так, на чемпионате пилоты – жители с ограниченными возможностями здоровья – будут соревноваться в выполнении бытовых операций с применением технических средств реабилитации в семи дисциплинах. Возможно индивидуальное участие или в составе команды от трех до шести человек.

Участники чемпионата, имеющие протезы, будут выполнять такие задания, как открытие банок, развешивание одежды на прищепках и захват предметов. Кибатлеты на креслах-колясках столкнутся с искусственными препятствиями, имитирующими городскую среду. Люди с травмами позвоночника шейного и грудного отделов в ходе соревнований будут управлять виртуальным объектом с помощью нейрогарнитуры – устройства, позволяющего обрабатывать сигналы головного мозга и переводить их в спецкоманды для внешнего устройства. А пилоты в экзоскелете будут состязаться в прохождении трассы с препятствиями на время.

Жюри, помимо скорости, будет оценивать и качество выполнения заданий. По результатам каждого состязания судейская коллегия выставит баллы и ранжирует пилотов.

Желающие могут подать заявку на участие в чемпионате до 20 августа. Список участников опубликуют не позднее 23 августа. Посмотреть соревнования могут все желающие, пройдя регистрацию на сайте.

В соревнованиях будут участвовать люди с ограниченными возможностями здоровья. Призовой фонд премии составит 12,25 миллиона рублей для 21 лауреата. Для победителей предусмотрен приз в размере одного миллиона рублей, для серебряных призеров – 500 тысяч рублей, бронзовых – 250 тысяч рублей.

Второй открытый чемпионат по кибатлелике проведут в центре ассистивных технологий "Феникс", который расположен в павильоне № 37 на ВДНХ. Организатором соревнований выступает Агентство инноваций Москвы и союз разработчиков и поставщиков техсредств реабилитации "Кибатлетика".

Первый в стране центр ассистивных технологий "Феникс" открылся в Москве летом прошлого года. Его площадь составляет 4,5 тысячи квадратных метров. Там проводятся различные встречи, выставки и фестивали с участием людей с ограниченными возможностями. На базе "Феникса" обустроили офисы, мастерские, шоурум, выставочный и конференц-залы, а также коворкинги. Также там подготовлена площадка для тренировок и чемпионатов по кибатлетике.