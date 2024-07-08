Путин поручил индексировать выплаты по уходу за детьми с ограниченными возможностями

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Владимир Путин потребовал на встрече с победителями всероссийского конкурса "Это у нас семейное" проиндексировать выплаты в размере 10 тысяч рублей, которые направлены на уход за детьми с ограниченными возможностями (ОВЗ).

Также президент РФ поддержал идею, согласно которой выплату могла бы получать не только мать, но и бабушка, если она ухаживает за ребенком.

"Какая разница, кто ухаживает за ребенком, – мама или бабушка? Надо всех уравнять, выплачивать эти 10 тысяч рублей для всех как минимум и, безусловно, их индексировать", – подчеркнул Путин.

Зимой 2024 года депутат Госдумы Яна Лантратова предлагала расширить категории получателей пособия по уходу за детьми-инвалидами в России. Она объяснила, что в трудной ситуации остаются одинокие родители, воспитывающие ребенка-инвалида.

По ее словам, вся финансовая нагрузка ложится на одного человека, а содержание ребенка с ограниченными возможностями требует больших затрат, в том числе на специальное оборудование, лекарства, особое питание и уход, напомнила парламентарий.

