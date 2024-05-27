Человек с имплантом Neuralink рассказал, что пользуется им почти весь день

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Первый человек с мозговым имплантом от компании Neuralink Нолан Арбо рассказал, что пользуется им почти весь день. Об этом он сообщил в интервью изданию Business Insider.

"Иногда мой день начинается в 07:00, и я пользуюсь имплантом до 23:00. День получается длинный, но мне это нравится, поэтому у меня нет ощущения, что я работаю", – поделился Арбо.

Он добавил, что пользуется имплантом для общения в соцсетях, изучения языков и чтения комиксов. Он также проводит занятия со специалистами нейрокомпьютерного интерфейса, которые длятся от 4 до 8 часов в день. Это нужно, чтобы вовремя обнаружить и исправить ошибки в работе чипа.

В январе этого года нейротехнологическая компания Neuralink, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, впервые вживила имплант в человеческий мозг. Чип был помещен в мозг 29-летнего Нолана Арбо, он парализован ниже плеч и ничего не чувствует из-за несчастного случая.

Позже Маск рассказал, что Арбо смог после чипирования силой мысли управлять компьютерной мышью. Так, в соцсетях компания Neuralink показала, как у мужчины получилось задействовать свой компьютер для игры в шахматы и игры Civilization VI.

В марте Илон Маск анонсировал мозговой имплант от компании Neuralink, который способен дать незрячим людям возможность видеть. По словам бизнесмена, имплант уже начали испытывать на обезьянах. Животные в ходе эксперимента не пострадали.