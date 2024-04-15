Cтоличная "Система-112" приняла более 2 млн вызовов в первом квартале 2024 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Свыше 2 миллионов вызовов приняла "Система-112" в Москве в период с января по март текущего года. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков, слова которого приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Он отметил, что помощь экстренных служб требовалась в половине случаев, прочие обратившиеся нуждались в консультации.

"На сегодняшний день "Система-112" является одной из ключевых городских служб, она работает по принципу одного окна, к ней подключены все оперативные службы", – объяснил Бирюков.

Он уточнил, что операторы находятся на связи с более чем 230 экстренными и аварийными службами столицы, подобными системами Московской и Калужской областей. В одной смене на звонки отвечают 125 консультантов. Они должны оперативно узнать о деталях происшествия и передать полученную информацию в соответствующее ведомство.

Кроме того, россияне могут не только звонить, но и направлять сообщения на номер 112. Вызов с телефонов всех мобильных операторов осуществляется напрямую.

Также специалисты обрабатывают и сигналы от системы "Эра Глонасс".

В прошлом году операторы системы приняли более 6,2 миллиона вызовов. Бирюков подчеркнул, что "Система-112" востребована жителями. Это подтверждает высокое число обращений, добавил он.

По его словам, в экстренной помощи нуждалась половина позвонивших.

