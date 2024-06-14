Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июня, 16:15

Транспорт

Более 16 тыс автомобилей разных классов комфортности представлены в каршеринге Москвы

Более 16 тыс автомобилей разных классов комфортности представлены в каршеринге Москвы

Специалисты рассказали о тестировании беспилотного трамвая в Москве

Новая навигация появилась на 160 указателях станций БКЛ

"Мой район. Новости": специалисты ЦОДД сделали переразметку в районе Нижегородской улицы

Столичный каршеринговый автопарк достиг отметки 34 тыс автомобилей

Новая навигация появилась на станциях БКЛ к открытию Троицкой линии метро

Станции БКЛ начали оснащать навигацией перед открытием Троицкой линии метро

"Москва едет": как будет организована работа беспилотных столичных трамваев

Новости мира: пилот передумал сажать самолет в аэропорту Майорки в последний момент

Дептранс рассказал о ситуации на дорогах в Москве 14 июня

Добраться до подмосковных достопримечательностей можно не только своим ходом, но и при помощи каршеринга. Известно, что в столице в каршеринге "Ситидрайв" представлены более 16 тысяч автомобилей различных типов и классов комфортности. Любой автомобиль каршеринга можно арендовать от одной минуты до семи дней.

Какие есть преимущества у каршеринга? Сколько автомобилей доступно в городе для аренды и как часто жители столицы пользуются каршерингом? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоАлина ГилеваВиктория Коннова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика