Более 16 тыс автомобилей разных классов комфортности представлены в каршеринге Москвы

Добраться до подмосковных достопримечательностей можно не только своим ходом, но и при помощи каршеринга. Известно, что в столице в каршеринге "Ситидрайв" представлены более 16 тысяч автомобилей различных типов и классов комфортности. Любой автомобиль каршеринга можно арендовать от одной минуты до семи дней.

Какие есть преимущества у каршеринга? Сколько автомобилей доступно в городе для аренды и как часто жители столицы пользуются каршерингом? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.