Собянин: в Москве запатентовали уникальный метод диагностики детского инсульта

В Москве врачи Морозовской больницы разработали и запатентовали новый метод диагностики детского инсульта. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Методика получила название "Пузырьковый тест". По словам специалистов, это разновидность эхокардиографии, которая проводится с использованием УЗИ. Такое обследование помогает обнаружить отверстия между камерами сердца.

Для тестирования надо делать особые дыхательные движения, поэтому раньше его проводили только со взрослыми. Новая методика позволяет проводить исследование и у малышей.



Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.