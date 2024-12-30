В Москве набирает популярность новый тренд на жилье – каморкинг. Вместо обычной квартиры жители элитных ЖК арендуют небольшую кладовку, внутри которой есть все необходимые удобства.

Чаще всего такие помещения арендуют для хранения вещей и оборудования. Но некоторые живут в таких маленьких комнатах. Однако, говорят специалисты, это небезопасно для здоровья. Причем проблемы могут появиться уже после заселения.

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