Терапевт Романенко рассказала, как не заболеть во время новогодних каникул

Во время праздников важно поддержать работу желудочно-кишечного тракта и иммунитета. Подробнее об этом рассказала врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в программе "Доктор 24".
Режим и работа иммунитета
Быстро адаптироваться к привычному графику после новогодних праздников помогут определенные правила, и первое из них – соблюдение режима, рассказала Татьяна Романенко.
Вместо этого стоит составить график и список дел, которые можно отложить на следующий год, чтобы дать организму немного отдыха, объяснила врач.
Также после праздников многие заболевают. Это связано со стрессом, который люди часто испытывают в новогодний период. Переживания провоцируют синтез кортизола и снижают выработку иммуноглобулинов – белков, отвечающих за силу иммунитета. Процесс нарушает функции кишечника, который содержит много микроорганизмов, необходимых для сохранения здоровья.
Здоровье ЖКТ и синтез гормонов
Также важно в целом поддержать работу желудочно-кишечного тракта. Для этого нужно не переедать и подготовить организм к новому рациону. Поэтому врач предлагает приготовить, например, салат оливье за несколько дней до Нового года. Способ поможет ЖКТ привыкнуть к такой пище и не перегрузить его на праздниках.
Что касается посленовогодней депрессии, в этот период важно поддержать уровень серотонина, который вырабатывается в организме, особенно в кишечнике. Синтезировать гормон помогает пища, богатая триптофаном. К ней относятся молочные продукты и сыры, заключила Панова.