Терапевт Романенко рассказала, как не заболеть во время новогодних каникул

Во время праздников важно поддержать работу желудочно-кишечного тракта и иммунитета. Подробнее об этом рассказала врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в программе "Доктор 24".

Режим и работа иммунитета

Быстро адаптироваться к привычному графику после новогодних праздников помогут определенные правила, и первое из них – соблюдение режима, рассказала Татьяна Романенко.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Мы часто забываем, что перед Новым годом стараемся встать рано, примерно в 06:00, чтобы успеть все сделать, а ложимся значительно позже, за полночь. Я предлагаю сломать эти стереотипы и не пытаться решить накопившиеся дела разом.

Вместо этого стоит составить график и список дел, которые можно отложить на следующий год, чтобы дать организму немного отдыха, объяснила врач.

Также после праздников многие заболевают. Это связано со стрессом, который люди часто испытывают в новогодний период. Переживания провоцируют синтез кортизола и снижают выработку иммуноглобулинов – белков, отвечающих за силу иммунитета. Процесс нарушает функции кишечника, который содержит много микроорганизмов, необходимых для сохранения здоровья.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Чтобы поддержать количество хороших бактерий, в рацион важно включить овощи и фрукты, богатые клетчаткой и пектином. Это поможет не только сегодня, но и во время праздничного застолья.

Здоровье ЖКТ и синтез гормонов

Также важно в целом поддержать работу желудочно-кишечного тракта. Для этого нужно не переедать и подготовить организм к новому рациону. Поэтому врач предлагает приготовить, например, салат оливье за несколько дней до Нового года. Способ поможет ЖКТ привыкнуть к такой пище и не перегрузить его на праздниках.

Что касается посленовогодней депрессии, в этот период важно поддержать уровень серотонина, который вырабатывается в организме, особенно в кишечнике. Синтезировать гормон помогает пища, богатая триптофаном. К ней относятся молочные продукты и сыры, заключила Панова.

