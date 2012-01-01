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26 декабря, 14:17

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Диетолог Гаглоева дала советы, как быстро сбросить килограммы перед праздниками

Идеальная фигура: как быстро избавиться от отеков перед Новым годом

Вернуться в форму в сжатые сроки помогут действенные правила. Подробнее о них рассказала врач-диетолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Диана Гаглоева в программе "Доктор 24".

Контрастный душ и спорт

Фото: 123RF/kuprevich

По словам Дианы Гаглоевой, существуют правила, которые помогут быстро прийти в форму и избавиться от отеков перед Новым годом.

Первое – контрастный душ. Одновременное воздействие горячей и холодной воды приводит к расширению и сужению сосудов, что улучшает кровообращение и лимфоотток.
Диана Гаглоева
врач-диетолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ

Врач рекомендовала начинать с небольших температурных перепадов: теплой воды (38–40 градусов) и холодной (34–35 градусов). Со временем можно постепенно увеличивать разницу, и примерно через пять дней отеков станет значительно меньше.

Также важно заниматься легкой или умеренной физической активностью. Лимфа "перетекает" по сосудам благодаря сокращению мышц, поэтому активные движения способствуют ее более быстрому продвижению. Врач предложила заняться зарядкой, приседать или делать упражнения на пресс.

Питьевой режим и питание

Фото: 123RF/fotokalua

При недостатке жидкости организм начинает ей запасаться, чтобы избежать обезвоживания. Из-за этого возникают отеки, так что необходимо выпивать от 25 до 30 миллилитров воды на килограмм массы тела в сутки, подчеркнула Диана Гаглоева.

Однако избыток жидкости в рационе, особенно при высоком потреблении соли, также может приводить к отечности, добавила врач.

Что касается мочегонных средств, у них есть побочные эффекты. Они выводят из тела не только лишнюю воду, но и калий. При дефиците вещества уровень натрия может повыситься и привести к задержке жидкости.
Диана Гаглоева
врач-диетолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ

Уменьшить отечность помогут ограничения в употреблении соли до 5 граммов в сутки (примерно чайная ложка). Таким образом, за неделю можно сбросить 2–3 килограмма, заключила Гаглоева.

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