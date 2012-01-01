Диетолог Гаглоева дала советы, как быстро сбросить килограммы перед праздниками

Вернуться в форму в сжатые сроки помогут действенные правила. Подробнее о них рассказала врач-диетолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Диана Гаглоева в программе "Доктор 24".
Контрастный душ и спорт
По словам Дианы Гаглоевой, существуют правила, которые помогут быстро прийти в форму и избавиться от отеков перед Новым годом.
Врач рекомендовала начинать с небольших температурных перепадов: теплой воды (38–40 градусов) и холодной (34–35 градусов). Со временем можно постепенно увеличивать разницу, и примерно через пять дней отеков станет значительно меньше.
Также важно заниматься легкой или умеренной физической активностью. Лимфа "перетекает" по сосудам благодаря сокращению мышц, поэтому активные движения способствуют ее более быстрому продвижению. Врач предложила заняться зарядкой, приседать или делать упражнения на пресс.
Питьевой режим и питание
При недостатке жидкости организм начинает ей запасаться, чтобы избежать обезвоживания. Из-за этого возникают отеки, так что необходимо выпивать от 25 до 30 миллилитров воды на килограмм массы тела в сутки, подчеркнула Диана Гаглоева.
Однако избыток жидкости в рационе, особенно при высоком потреблении соли, также может приводить к отечности, добавила врач.
Уменьшить отечность помогут ограничения в употреблении соли до 5 граммов в сутки (примерно чайная ложка). Таким образом, за неделю можно сбросить 2–3 килограмма, заключила Гаглоева.