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28 декабря, 18:15

Город

У Дворца пионеров на Воробьевых горах установили "Добрую елку"

У Дворца пионеров на Воробьевых горах установили "Добрую елку"

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На Воробьевых горах возле московского Дворца пионеров появилась "Добрая елка". Этот проект организован городским комплексом социального развития и фондом "Школа волшебства". Рядом с праздничным деревом по выходным будут проходить благотворительные ярмарки.

На ярмарке гости смогут приобрести уникальные елочные игрушки, созданные детьми и взрослыми, нуждающимися в особой поддержке. Для юных посетителей подготовили праздничную программу: встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, увлекательные мастер-классы и новогодние игры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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