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28 декабря, 13:30

Общество

Жители столицы нарядили елку в стиле сериала "Доктор кто"

Жители столицы нарядили елку в стиле сериала "Доктор кто"

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Например, жители Дмитровского района Екатерина и Даниил нарядили новогоднюю елку в стиле сериала "Доктор кто". Некоторые игрушки они делали вручную.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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