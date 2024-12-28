Акция по сбору елок для животных пройдет в Московском зоопарке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Традиционная новогодняя акция по сбору елок, сосен и пихт для животных Московского зоопарка продлится с 3 по 15 января. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу зоосада.

В зоопарке рассказали, что деревья станут лакомством или игрушкой для обитателей вольеров. Передать в дар хвойные деревья могут только компании.

Между тем от частных лиц хвоя не принимается, так как украшенные домашние елки могут быть опасны для животных из-за остатков украшений из пластика и стекла, а также мишуры, гирлянд и искусственного снега. В это же время деревья, стоявшие в помещениях, теряют свой аромат, что особенно важно для животных зоопарка.

Играть с хвоей любят почти все обитатели зоосада – от панд и крупных кошек до маленьких представителей экспозиции "Фауна России".

В настоящее время в Москве работают 270 елочных базаров. Горожане могут приобрести отечественные ели из Пермского края, Кировской области и Башкирии, а также импортные пихты, сосны и лапник до 31 декабря.

