Хвойное растение с запахом апельсинов покажут на выставке "Сказочные елки" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На ВДНХ 25 декабря откроется выставка "Сказочные елки", на которой посетителям представят хвойное растение с запахом апельсинов, передает пресс-служба выставочного центра.

Гости смогут познакомиться с разнообразием хвойных деревьев, узнать об их происхождении и особенностях. Кроме того, они смогут посетить экскурсии и мастер-классы.

Это будет первая выставка из цикла, который посвятят живым растениям. На ней можно будет увидеть около 70 видов хвойных растений. Их высота варьируется от 30 сантиметров до 3 метров.

"Попав на новую выставку, гости сразу поймут, что оказались в сказке. Причем в узнаваемой с первого взгляда – "12 месяцев": посреди величественных елей и пушистых сосенок, имитирующих лес, откроется благоухающая поляна с настоящими подснежниками. К волшебной поляне вереницей потянутся сказочные персонажи", – добавили в пресс-службе.

На выставке соберутся братья-месяцы, Царевна Лебедь, Иван-царевич, Снегурочка и другие. Выставку можно посетить до 12 января 2025 года.

Также с 27 декабря по 8 января за павильоном № 58 "Музей славянской письменности "Слово" на ВДНХ пройдет новогодняя ярмарка. Она работает с 11:00 до 21:00 каждый день, а с 13:00 до 15:00 с 2 по 8 января граждан научат самостоятельно создавать праздничные сувениры.

