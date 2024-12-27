Россияне массово украшают дома к Новому году

Россияне активно украшают дома к Новому году: спрос на елочные гирлянды вырос почти в четыре раза, а на игрушки и фигурки – вдвое. Самыми популярными стали гирлянды-нити с теплым светом. По данным аналитиков, общей длины проданных гирлянд хватило бы, чтобы покрыть расстояние от Москвы до Самары.

Москвичи делятся своими идеями для декора. Кто-то выбирает минимализм и ограничивается простой гирляндой, создавая праздничное настроение. Другие украшают елки золотыми и зелеными игрушками, а также лампочками с мягким желтым свечением.

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