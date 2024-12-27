Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 декабря, 10:45

Общество

Россияне массово украшают дома к Новому году

Россияне массово украшают дома к Новому году

"Утро": москвичам рассказали о погоде 27 декабря

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 89% 27 декабря

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 758 мм ртутного столба 27 декабря

Москвичи рассказали, где проведут новогодние праздники

Эксперты рассказали, как выбрать самые вкусные маринованные огурцы для новогоднего стола

В России пары начали расставаться перед праздниками, чтобы не дарить подарки

Москвичам рассказали о правилах возврата товара во время новогодних распродаж

296 детей родились в Москве 26 декабря

Ведущие Москвы FM назвали темы дня 27 декабря

Россияне активно украшают дома к Новому году: спрос на елочные гирлянды вырос почти в четыре раза, а на игрушки и фигурки – вдвое. Самыми популярными стали гирлянды-нити с теплым светом. По данным аналитиков, общей длины проданных гирлянд хватило бы, чтобы покрыть расстояние от Москвы до Самары.

Москвичи делятся своими идеями для декора. Кто-то выбирает минимализм и ограничивается простой гирляндой, создавая праздничное настроение. Другие украшают елки золотыми и зелеными игрушками, а также лампочками с мягким желтым свечением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоновый год 2025видеоМария РыбаковаИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика