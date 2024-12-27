Врач Бодаченко: фейерверки являются самой травматичной новогодней забавой

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Фейерверки являются самой травматичной новогодней забавой. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на травматолога-ортопеда высшей категории Константина Бодаченко.

"Не доверяйте запуск ракет нетрезвым людям. К петардам и даже невинным бенгальским огням нельзя допускать детей без присмотра взрослых. При покупке фейерверков спросите у продавца сертификат и лицензию, чтобы качество не подвело", – посоветовал травматолог, добавив, что подпольная петарда может взорваться в руках.

Помимо этого, он отметил, что при запуске салюта необходимо находиться на безопасном расстоянии от установки. Если фейерверк не сработал сразу, стоит подождать, поскольку он может взорваться позже.

"Если вы все же получили ожог, как можно скорее приложите к коже что-то холодное – снег, лед или под холодную воду на 15–20 минут. Если ожог большой или повреждено лицо – вызывайте скорую помощь", – подчеркнул врач.

Переломы и ушибы, по словам травматолога, занимают второе место среди частых травм зимнего сезона.

"Первый признак – задержка дыхания. После неправильного приземления человек не может нормально вдохнуть или выдохнуть. При травме нижних позвонков грудного отдела появляется боль между лопатками. Боль может появиться не сразу, а спустя некоторое время", – пояснил врач, подчеркнув, что при таких травмах важно незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи.

Если же вы получили травму конечности, вначале необходимо обеспечить ее неподвижность, не подвергая нагрузкам, наложить холодный компресс. После сделать давящую повязку.

"При переломе нужно обложить валиками из скрученных одеял или полотенец поврежденную часть, и держать неподвижно до прибытия врача. К открытым переломам – не прикасаться, просто накрыть это место чистой тканью и ждать доктора", –добавил травматолог.

Другой частой травмой в праздники является обморожение, отметил эксперт.

"На морозе нельзя пить – алкоголь вызывает потерю тепла и создает иллюзию согревания. Курить на морозе тоже вредно, курение в целом вредит вашему здоровью. Табак уменьшает периферийную циркуляцию крови", – отметил Бодаченко.

Также он призвал отказаться в гололед от обуви на каблуке или со скользкой подошвой, обходить скользкие места, выбирая тротуары, посыпанные песком или солью, а также не ходить около домов, с которых может упасть сосулька или наледь.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, что садиться за стол голодным и не пить воду во время праздничного ужина – главные новогодние ошибки россиян. По ее словам, 31 декабря многие пропускают утренний, а также дневной прием пищи и начинают есть только в новогоднюю ночь. Такая ошибка приводит к перееданию за праздничным столом.

