Врач Мухина назвала две главные новогодние ошибки россиян

25 декабря, 17:49Общество
Фото: depositphotos/SophiDante
Садиться за стол голодным и не пить воду во время праздничного ужина – главные новогодние ошибки россиян. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
По ее словам, 31 декабря многие пропускают утренний, а также дневной прием пищи и начинают есть только в новогоднюю ночь. Такая ошибка приводит к перееданию за праздничным столом.
Диетолог посоветовала обязательно завтракать, обедать и полдничать. Чтобы не переесть, за праздничным столом нужно употреблять примерно 600–800 граммов пищи. Лучше не ставить большие блюда, а подавать каждому в маленьких стаканах или тарелках – примерно по 80 граммов, указала эксперт.
Еще одна распространенная ошибка – не пить воду во время застолья, предупредила Мухина.
Ранее россиян предупредили, что красная икра может вызвать отеки и повышать артериальное давление из-за содержания в ней соли. Также в ее составе есть холестерин, поэтому деликатесом лучше не злоупотреблять при атеросклерозе и сердечно-сосудистых заболеваниях.