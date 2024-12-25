Врач Мухина назвала две главные новогодние ошибки россиян

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Садиться за стол голодным и не пить воду во время праздничного ужина – главные новогодние ошибки россиян. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, 31 декабря многие пропускают утренний, а также дневной прием пищи и начинают есть только в новогоднюю ночь. Такая ошибка приводит к перееданию за праздничным столом.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Когда человек голодный, сытость он почувствует намного позже того, как переест. Большое количество съеденной пищи чревато набором веса и проблемами с желудочно-кишечным трактом.

Диетолог посоветовала обязательно завтракать, обедать и полдничать. Чтобы не переесть, за праздничным столом нужно употреблять примерно 600–800 граммов пищи. Лучше не ставить большие блюда, а подавать каждому в маленьких стаканах или тарелках – примерно по 80 граммов, указала эксперт.

Еще одна распространенная ошибка – не пить воду во время застолья, предупредила Мухина.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Она помогает избежать дегидратации, уменьшает чувство голода и интоксикацию. В течение застолья ее нужно пить в два раза больше, чем алкоголя. То есть если употребить 50 граммов спиртного, затем нужно выпить 100 миллилитров воды.

Ранее россиян предупредили, что красная икра может вызвать отеки и повышать артериальное давление из-за содержания в ней соли. Также в ее составе есть холестерин, поэтому деликатесом лучше не злоупотреблять при атеросклерозе и сердечно-сосудистых заболеваниях.

