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18 декабря, 15:18

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Врач Соломатина перечислила три опасных свойства красной икры

Врач перечислила опасные свойства красной икры

Фото: depositphotos/daffodil

Красная икра содержит холестерин, вызывает отеки и может повышать артериальное давление. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, даже качественная красная икра содержит соль. Это нужно учитывать тем, кто страдает гипертонией и имеет склонность к отекам.

"Соль может повышать давление и задерживать жидкость. Поэтому при заболевании сердечно-сосудистой системы или почек есть икру нужно с осторожностью", – указала эксперт.

Красная икра содержит полезные омега-3 жирные кислоты, но в ней также много холестерина. Поэтому лучше не злоупотреблять продуктом при атеросклерозе и сердечно-сосудистых заболеваниях.
Елена Соломатина
врач-диетолог

Если состояние не критическое и заболевание скомпенсировано, можно съесть одну чайную ложку икры.

"Если давление зашкаливает или идет мощный атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, аритмия, а человек находится в очень уязвимом состоянии на грани госпитализации, нужно отказаться от продукта. В этом случае важна жесткая диета", – отметила Соломатина.

Людям без проблем со здоровьем можно есть одну–две чайных ложки красной икры за раз, добавила эксперт.

Ранее в Рыбном союзе заявили, что стоимость красной икры начала снижаться в РФ с середины ноября. После Нового года она подешевеет еще на 10%. Там также отметили, что продукции на рынке более чем достаточно, поэтому дефицита праздничного деликатеса не будет.

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