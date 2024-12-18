Рыбный союз ожидает снижения цены на красную икру на 10% после Нового года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России красная икра начала дешеветь с середины ноября. После Нового года она упадет в цене еще на 10%, заявил председатель Рыбного союза Александр Панин.

"Разговаривая с участниками рынка, мы понимаем, что икры в рынке много, спрос подсел на такой высокой цене, икры более чем достаточно, то есть дефицита не будет, икра останется и на посленовогодний период, и до Масленицы доживет", – приводит слова Панина РИА Новости.

По его словам, в прошлом году в России было произведено более 25 тысяч тонн икры. Это позволило рекордно нарастить ее экспорт. На внутреннем рынке осталось 16 тысяч тонн икры, однако цена все равно была высокой.

"Повышение к прошлому году – немудреная история: инфляция, ключевая ставка, все те же самые вещи никуда не делись, но самое главное в три раза меньше объем производства", – сказал Панин, добавив, что трейдеры и производители "раскрутили, разогрели рынок".

Как отметил глава Рыбного союза, сейчас продается соленая икра. После Нового года это будет уже солено-мороженая, чьи вкусовые характеристики немного ниже, как и ее цена.

В свою очередь, российские рыбопромышленники ожидают стабилизации ситуации с ценами на красную икру в 2025 году. Уже сейчас розничная цена продукта составляет от 8 500 до 9 500 рублей за килограмм. Кроме того, в настоящее время рынок стал приходить в норму, избавляясь "темной" части рынка.