Рыбопромышленники РФ: ситуация с красной икрой выровняется в 2025 году

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Российские рыбопромышленники ожидают стабилизации ситуации с ценами на красную икру в России уже в 2025 году, рассказал президент всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"В этом году ситуацию несколько усугубила плохая путина. Еще раз повторяю, самая худшая за 20 лет", – цитирует его РИА Новости.

При этом Зверев не увидел никакой трагедии или стремительного роста цен на товар. Уже сейчас розничная цена продукта составляет от 8 500 до 9 500 рублей за килограмм. Кроме того, дешевизна икры в предыдущих годах объяснялась якобы значительным числом браконьерского продукта, что составляло от 1 000 до 1 500 тонн (не менее 10% от общего рынка), указал глава ВАРПЭ.

"Значительная часть икры реализовывалась фирмами-однодневками, уходящими от уплаты НДС. Это еще не менее 10–15%", – добавил он.

Также снижению средней цены на рынке способствовал некачественный товар, который реализовывался сомнительными заводами. В настоящее время, по словам Зверева, рынок стал приходить в норму, избавляясь "темной" части рынка.

Стоимость красной икры может быть немного выше обычной, указывал ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. В это же время он выражал надежду, что стране получится избежать запрета на экспорт икры, так как дефицита пока не ожидается.

