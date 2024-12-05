Патрушев заявил, что дефицита красной икры в РФ не будет

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Дефицита красной икры в России не ожидается, но ее стоимость может быть немного выше обычной. Об этом ТАСС рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

"У нас не очень хорошая путина была в этом году, поэтому цена будет формироваться исходя из спроса и предложения", – объяснил Патрушев причину подорожания икры, добавив, что на данный момент предложение немного меньше спроса.

Вице-премьер также выразил надежду на то, что Россия сможет избежать введения запрета на экспорт икры. По его словам, подобного рода механизмы вводятся только в случае возможного дефицита.

На данный момент средний чек на красную икру в Москве составляет 4 190 рублей. Это почти на 25% дороже, чем в прошлом году.

Из-за высокой цены спрос на деликатес в столице снизился на 20%. В целом по России средний чек на красную икру составил более 3 900 рублей. Что на 20% выше прошлогодних данных. За год спрос снизился на 14%.

