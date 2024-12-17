"Коммерсант": рыбные консервы трех российских брендов подорожают под Новый год на 25%

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Рыбоперерабатывающие компании "Балтийский берег", "Русское море" и "Европром" направили ретейлерам предупреждения о повышении отпускных цен на свои товары, сообщает "Коммерсант".

Предполагается, что рост цен начнется уже на неделе с 16 по 22 декабря. Так, "Балтийский берег" намерен изменить стоимость 16 позиций. Они вырастут на 3–25%. Так, по данным СМИ, на 20% дороже россиянам обойдутся паста из морепродуктов, рубленый кальмар и мидии в масле и рассоле. При этом стоимость филе сельди вырастет на 10%.

Сами производители объяснили повышение отпускных цен увеличением расходов на сырье. Так, представители "Русского моря" рассказали, что атлантическое сырье подорожало на 10%, а тихоокеанское – в среднем на 16%. В свою очередь, в "Европроме" обратили внимание, что цена скумбрии выросла на 40%, а горбуши – на 30%.

Комментируя ситуацию, представители Росрыболовства подчеркнули, что увеличение оптовых цен связано в том числе с колебаниями валютных курсов.

В свою очередь, эксперт Алексей Поповичев в беседе с изданием подчеркнул, что в течение ближайших недель продажи этой продукции вряд ли начнут сокращаться. Это связано с тем, что рыбные консервы пользуются повышенным спросом в преддверии Нового года.

При этом ранее в Рыбном союзе заявили, что цены на рыбную продукцию в российских магазинах сохранятся на прежнем уровне до конца года, а по некоторым позициям ожидаются предновогодние акции. Также в организации опровергли мифы о вреде некоторой продукции. В союзе указали, что в крабовых палочках нет ничего плохого, ведь продукт состоит из фарша минтая – источника белка.