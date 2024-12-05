"Известия": Минсельхоз хочет ужесточить оборот рыбной продукции из-за гельминтов

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В России рыбную продукцию до и после переработки станут проверять на наличие личинок. Власти также планируют запретить продажу таких товаров с видимыми неживыми паразитами. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минсельхоз.

Такие поправки подготавливаются в техрегламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции". В данный момент документ проходит процедуру внутригосударственного согласования.

В ведомстве подчеркнули, что изменения направлены на исключение наличия паразитов в готовой рыбной продукции, которые видны невооруженным взглядом. Проект поправок также включает в себя изменения, связанные с аспектами добычи и оборота рыбы и рыбной пищевой продукции.

Минэкономразвития уже подготовило заключение на документ. В Минсельхозе прорабатывают все замечания по нему совместно с Россельхознадзором, Росрыболовством и подведомственным научным институтом.

Ранее кабмин утвердил правила обязательной маркировки отдельных видов косметики и бытовой химии, бакалейной продукции, а также смазочной материалов моторной жидкости.

Кроме того, правительство расширило перечень товаров, которые нельзя будет купить по истечении срока годности. Касса будет автоматически блокироваться, когда в "Честном знаке" не окажется данных о маркировке товара, когда он будет запрещен к продаже или когда у него истечет срок годности.