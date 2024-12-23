Врач Стародубова: человеку не стоит употреблять более 200–250 граммов мандаринов в день

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Человеку не стоит потреблять более 200–250 граммов мандаринов в день для того, чтобы получить от них максимальную пользу. Об этом в беседе с РИА Новости заявила главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

"Разгар сезона созревания этих цитрусовых приходится как раз под Новый Год. Для того чтобы получать максимальную пользу и удовольствие от самого "новогоднего" фрукта, не стоит потреблять более 200–250 граммов мандаринов в день", – сказала Стародубова.

Как отметила врач, калорийность мандаринов – всего около 38 килокалорий на 100 граммов, а состав питательных веществ представлен в основном углеводами. Однако даже у здорового взрослого человека их чрезмерное потребление может вызвать псевдоаллергическую реакцию, предупредила Стародубова.

По ее словам, мандарины являются хорошим источником витамина С, в них также есть витамины группы В, каротиноиды – провитамин А, минеральные вещества и прочее. При этом в 100 граммах мандаринов содержится около 40% от рекомендованной дневной нормы потребления витамина С.

"Не менее полезен витамин C для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает стенке сосудов оставаться прочной и эластичной, а пищевые волокна в составе фрукта, в свою очередь, способствуют нормализации липидного обмена", – заключила специалист.

Между тем женщинам рекомендуется есть не более 150, а мужчинам – не более 200 граммов мандаринов за раз. Об этом ранее рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

По словам врача, мандарины содержат гистамин – аминокислоту, которая способствует проявлению аллергических реакций, а также компоненты, которые усиливают его выработку. Кроме того, употреблять цитрусовые не рекомендуется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.