Конкурс по очистке мандаринов пройдет в Москве

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Конкурс по очистке мандаринов единой "полоской" кожуры состоится в парках Москвы, сообщается на сайте проекта "Зима в Москве".

Соревнование будет проводиться с 2 по 7 января в саду "Эрмитаж", усадьбе Воронцово, Парке Горького и парке "Сокольники". Победителями могут стать те участники, чья "полоска" будет длиннее, чем у остальных.

Лучшие из участников будут соревноваться друг с другом в финале конкурса, который пройдет в парке "Сокольники" 8 января.

Между тем в "Активном гражданине" в рамках "Зимы в Москве" появился праздничный выпуск "Большой викторины". Его было решено посвятить городским фестивалям проекта. Так москвичи смогут узнать, какие мероприятия они могут посетить, чтобы прочувствовать новогоднюю атмосферу. В викторину традиционно включили 8 вопросов, на каждый из которых предлагается 5 вариантов ответа.