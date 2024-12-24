ФОСТ предложило ужесточить условия возврата новогодних товаров

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В России могут ужесточить условия возврата товаров, которые покупаются для праздников, а затем возвращаются. С таким предложением выступило Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ), передает RT со ссылкой на копию обращения на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

По данным ФОСТ, в период праздников клиенты маркетплейсов часто выкупают определенные категории товаров, используют их в течение 14-дневного срока, после чего возвращают. Эта практика, по утверждению специалистов, причиняет серьезный ущерб продавцам. Она приводит к финансовым потерям и увеличивает нагрузку на логистику и сервисные центры.

"В связи с этим ФОСТ просит вас рассмотреть возможность ужесточения – особенно в предновогодний период – условий возврата товаров, которые покупаются исключительно для праздников, а затем возвращаются", – отмечается в документе.

В организации также предложили сформировать на базе Роспотребнадзора профильную рабочую группу для выработки конкретных рекомендаций и решения этой проблемы на законодательном уровне.

Между тем елочные украшения, гирлянды и даже сами искусственные елки можно сдать обратно в магазин. Сделать это можно даже без чека и коробки. Как пояснили в организации, эти товары не относятся к категории "невозвратных", поэтому продавец должен принять его обратно. Однако, важно сохранить фабричные ярлыки, пломбы, а также товарный вид.