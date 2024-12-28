Проект "Зима в Москве" предлагает множество развлечений на новогодние праздники

Новогодние праздники в Москве обещают быть насыщенными. Горожанам и гостям столицы предлагается множество площадок для отдыха. В рамках проекта "Зима в Москве" работают катки, лыжные трассы и праздничные фестивали. На Манежной площади, например, можно попасть на "Путешествие в Рождество", где гостей ждут фотозоны по мотивам известных фильмов и шоу.

Любители активного отдыха могут отправиться на каток или горнолыжный комплекс. Всего в Москве больше 1300 катков, 350 лыжных трасс и 26 снежных горок.

Тем, кто предпочитает проводить время в тепле, предлагают посетить музеи. В Дарвиновском музее, например, можно поиграть в интерактивные экологические игры или изучить модели динозавров. Также интересные экскурсии проводят в Пушкинском музее, музее космонавтики и заповедниках Царицыно и Коломенское.

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