II Московская неделя красоты пройдет в столице в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В Центральном выставочном зале "Манеж" с 26 по 29 декабря состоится II Московская неделя красоты, которая станет одним из ключевых мероприятий в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

В рамках Московской недели красоты пройдет ярмарка, в которой примут участие более 500 столичных брендов. Там будут представлены уходовые и декоративные косметические средства, аксессуары, товары для украшения дома к празднику, а также кондитерские изделия. На некоторые товары будет действовать скидка до 20%.

В специальной зоне преображения в течение четырех дней пройдут более 50 мероприятий, на которых лучшие мастера макияжа и стилисты поделятся своими знаниями и опытом. Каждый сможет научиться создавать праздничный макияж, подбирать аксессуары и находить свой неповторимый образ.

Для юных посетителей будет открыта лаборатория, где они смогут создать елочные игрушки и праздничные аксессуары.

Также в рамках Московской недели красоты пройдет проект "Сделано в Москве". Гостям представят сувениры, которые можно приобрести и упаковать к новогодним праздникам. Также на стенде будет арт-объект "Конвейер с подарками", зона для мастер-классов и маркет локальных товаров от 50 брендов. За покупки гости получат подарки.

Вход на мероприятие свободный. Зарегистрироваться на него можно на официальном сайте.

В марте 2025 года в Центральном выставочном зале "Манеж" состоится IV Московская неделя моды. Для участия в ней необходимо подать заявку до 24 января. Для гостей будет организован маркет с продукцией брендов. Все желающие смогут купить одежду и аксессуары, а также узнать у производителей об истории их создания. В рамках мероприятия также запланирована деловая программа и бизнес-переговоры.