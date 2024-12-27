Юрист Виноградов напомнил правила увольнения в новогодние праздники

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Увольнение в период новогодних праздников выполняется так же, как и в любое другое время года, рассказал доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

"Для этого нужно подать письменное уведомление работодателю минимум за две недели до планируемого ухода", – заявил эксперт в беседе с RT.

2 недели начнут отсчитываться лишь со следующего дня после заявления об увольнении. Однако если его подать в праздники, то отсчет этого срока будет идти лишь с первого рабочего дня после праздничного дня.

Работник может изменить свое решение и отозвать заявление, пока не истечет данный срок. Начальник, в свою очередь, имеет право требовать отработать весь срок вне зависимости от числа рабочих дней, даже если его часть выпадает на праздники.

Например, если заявление на увольнение поступило с 16 по 25 декабря, то этот срок завершится уже во время каникул, поэтому оформлять документы придется в праздники. Перенести эту дату можно лишь с согласия самого работника. Такие же правила действуют для тех, кто работает по срочному договору.

Между тем 35% граждан уволились с прошлого места работы из-за неготовности работодателя повышать зарплату, а еще 34% назвали причиной профессиональное выгорание и стресс, 24% высказались об отсутствии карьерного роста, а 18% – о конфликтах с коллегами и руководством. При этом 8% опрошенных никогда не увольнялись.

