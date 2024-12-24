В кабмине предложили использовать биометрию для оформления недвижимости

Оформить недвижимость онлайн поможет биометрия. В кабмине предлагают использовать ее как дополнение к усиленной квалифицированной электронной подписи. Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы.

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