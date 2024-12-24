24 декабря, 08:15Общество
В кабмине предложили использовать биометрию для оформления недвижимости
Оформить недвижимость онлайн поможет биометрия. В кабмине предлагают использовать ее как дополнение к усиленной квалифицированной электронной подписи. Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы.
Там полагают, что сочетание двух факторов обеспечит максимальный уровень защищенности граждан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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