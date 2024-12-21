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21 декабря, 17:15

Общество

Гидрометцентр объявил о длительном потеплении в Москве

Гидрометцентр объявил о длительном потеплении в Москве

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В Москве наступает длительный период теплой погоды. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура поднимется "намного выше нормы" и будет держаться до середины следующей недели.

Синоптик уточнил, что с понедельника, 23 декабря, и до середины недели ночная температура будет держаться в диапазоне от 0 до минус 5 градусов. Дневная температура, по его словам, сохранится на уровне 0 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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