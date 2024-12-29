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29 декабря, 22:15

Общество

Москвичи рассказали, что покупают в столичных торговых центрах накануне Нового года

Москвичи рассказали, что покупают в столичных торговых центрах накануне Нового года

Предновогодний ажиотаж в Москве в самом разгаре

Москвичи рассказали о покупках в торговых центрах накануне Нового года

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Накануне Нового года в столичных торговых центрах наблюдается ажиотаж

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Москвичам рассказали, какие мероприятия посетить в новогодние праздники

Последние дни перед праздниками многие москвичи проводят в торговых центрах. Заранее закупиться продуктами и подарками удалось не всем, а потому в магазинах сейчас традиционный предновогодний ажиотаж.

В одном из популярных магазинов косметики очередь по 5–10 человек на каждую кассу. А к некоторым витринам и вовсе близко не подобраться, чтобы рассмотреть ассортимент.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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