Турэксперт Васильева назвала неочевидные города для встречи Нового года в России

На новогодние праздники авиабилеты и отели обычно ощутимо дорожают, особенно если речь идет о популярных направлениях. Например, цены на поездку в Сочи или Санкт-Петербург уже стремятся к астрономическим, но есть и менее очевидные, но не менее интересные города. Рассказываем, в какой последний вагон поезда (практически в буквальном смысле) еще можно запрыгнуть без существенного ущерба для бюджета.

Пермь

Фото: РИА Новости/Андрей Никонов

Пермь – не самое очевидное туристическое направление и даже не самый популярный город на Урале, однако именно он почти 200 лет был столицей региона, а культурной столицей, по некоторым данным, считается до сих пор. В Пермском крае можно застать настоящую зиму с огромными сугробами и инеем на деревьях, здесь отлично покататься на снегоходах по Уральским горам (в том числе вокруг знаменитого каньона на реке Чусовой, где снимали фильм "Географ глобус пропил").

В 200 километрах от города расположен горнолыжный курорт "Губаха" – отлично оснащенный, но сравнительно недорогой. Доехать до него можно на электричке или на трансфере из центра города. Все трассы расположены на горе Крестова, всего их здесь восемнадцать разного уровня сложности, общая протяженность 20 километров.

Сколько стоит: цены на авиаперелет в праздничные дни начинаются от 15 тысяч рублей туда и обратно, в пути чуть больше двух часов в одну сторону. Номер на двоих в отеле в центре города обойдется примерно от 1 800 рублей в сутки в новогоднюю ночь.

Йошкар-Ола

Йошкар-Ола в последнее время активно старается привлечь туристов, и можно успеть до появления здесь толп. В городе даже построили свою "набережную Брюгге" для тех, кто соскучился по Европе. Это коротенькая – всего 1 600 метров, – но очень симпатичная набережная в стиле северной готики, которая своей архитектурой действительно напоминает средневековую Европу. Стоит внимания и здание Национальной художественной галереи, построенное в стиле эпохи Возрождения – тоже новодел, но убедительный.

В Йошкар-Оле есть даже свой "Хогвартс": средневековый замок со шпилями, флигелями и винтовыми лестницами, а располагается в нем обычная общеобразовательная школа.

Сколько стоит: добираться удобнее всего на поезде, он отправляется каждый день с Казанского вокзала, в пути – около 15 часов, стоимость билета в праздничные даты – от 2 300 рублей в одну сторону. Номер на двоих в отеле в центре города в новогоднюю ночь — от 4 400 рублей.

Анадырь

Жители столицы Чукотки встречают Новый год первыми в стране – на целых девять часов раньше москвичей. Так что сюда стоит приехать, если вы хотите позвонить родственникам и друзьям из "будущего" и почувствовать, что такое настоящая вечная мерзлота.

Здесь разноцветные дома в спальных районах – чтобы хоть как-то развеселиться в короткий световой день, 30-градусные морозы, самый северный в мире деревянный православный храм, Свято-Троицкий собор и интереснейший музей "Наследие Чукотки", где можно познакомиться с историей коренных народов региона.

Сколько стоит: прямой перелет до Анадыря займет около восьми часов в одну сторону и обойдется от 40 тысяч рублей туда и обратно. Номер в отеле на двоих в новогоднюю ночь – в среднем от 5 500 рублей в сутки.

Рязань

Если далеко ехать не хочется, а толп туристов хочется еще меньше, можно прокатиться в Рязань. В этом старинном русском городе очень милый исторический центр, есть и местный "Арбат" – пешеходная улица Почтовая, а также своя резиденция Деда Мороза на территории Лесопарка, где главному новогоднему волшебнику можно передать свое письмо лично в руки. В Торговом городке работает новогодняя ярмарка, где можно закупиться сувенирами, а в Музее истории рязанского леденца – научиться делать и украшать конфеты своими руками.

Сколько стоит: доехать до Рязани можно на поезде или электричке с Казанского вокзала, в пути – 2–3,5 часа, стоимость проезда – от 630 рублей в одну сторону. Номер на двоих в трехзвездочном отеле на новогодних праздниках обойдется в среднем от 2 500 рублей в сутки.