29 декабря, 13:30Общество
Телезрители показали, как их питомцы реагируют на новогоднюю ель
Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Зрители показали, как их питомцы реагируют на новогоднюю ель. Например, кот по имени Желточек забрался на праздничное дерево, чтобы поиграть с шаром.
Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.