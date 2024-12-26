ЦБ может ограничить выдачу ипотеки при росте ежемесячного платежа более чем на 20% в год

Центробанк планирует ограничить выдачу ипотеки, если ежемесячный платеж будет расти больше чем на 20% в год.

Пока для некоторых заемщиков действуют следующие условия: сначала человек вносит небольшую сумму каждый месяц, а потом, по истечении льготного периода, его платеж по жилищному кредиту возрастает в 2 или 3 раза.

Как решение регулятора повлияет на столичный рынок недвижимости? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.