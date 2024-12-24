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24 декабря, 11:45

Город

В Москве появилась экскурсия, посвященная знаменитой плюшке

В Москве появилась экскурсия, посвященная знаменитой плюшке

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Туристический сервис Russpass предложил новый маршрут для прогулок по столице. Гости Москвы и горожане могут пройтись по центральным улицам с ароматным чаем и попробовать знаменитые булочки в форме сердца, попутно узнавая историю московской плюшки.

На фестивале "Московское чаепитие" на Тверской площади предлагают плюшки с сахаром, изюмом, маком и корицей. Ароматное угощение и праздничная атмосфера делают маршрут особенно уютным в зимнее время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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