24 декабря, 11:45Город
В Москве появилась экскурсия, посвященная знаменитой плюшке
Туристический сервис Russpass предложил новый маршрут для прогулок по столице. Гости Москвы и горожане могут пройтись по центральным улицам с ароматным чаем и попробовать знаменитые булочки в форме сердца, попутно узнавая историю московской плюшки.
На фестивале "Московское чаепитие" на Тверской площади предлагают плюшки с сахаром, изюмом, маком и корицей. Ароматное угощение и праздничная атмосфера делают маршрут особенно уютным в зимнее время.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.